Kankerpatiënten sterker door mooie lingerie

Ruim twee derde van de (ex)-borstkankerpatiënten kampt met problemen rond seksualiteit. Hun lichaam verandert enorm en dat kan er flink inhakken. Tijdens een modeshow in Inloophuis de Boei in Rotterdam lieten modellen zien dat je jezelf nog steeds vrouwelijk en zelfverzekerd kan voelen na een amputatie.

"De acceptatie is altijd het moeilijkste bij vrouwen. Als een vrouw een mooie beha aan heeft, die goed zit en goed staat, voelt zo'n vrouw zich weer vrouw. Niemand kan zien aan de buitenkant dat zij een uitwendige prothese draagt", vertelt Trudie Teljeur, lingerie-adviseuse.

Leven op zijn kop

Tijdens de modeshow werden verschillende soorten lingerie, nachtkleding en huispakken geshowd. De modeshow was voor en door (ex)-borstkankerpatiënten.

Eén van de modellen die meeliep was Barbara de Regt. Bij haar werd in 2016 borstkanker ontdekt. Haar leven stond op zijn kop. "Je komt in een onbekende wereld terecht. Je bent een ander persoon geworden en je mist iets."

Barbara loopt al een tijdje mee met de modeshows. Zij vindt het belangrijk om aan andere vrouwen te laten zien dat er ook een leven is na de kanker. Hiernaast probeert ze meer bekendheid te creëren rond de verschillende soorten lingerie en badmode voor vrouwen met borstprotheses.

Zekerder door lingerie

"Wij kunnen ze natuurlijk niet die borst teruggeven, maar wij proberen wel te streven naar het gevoel en dat het absoluut niet zichtbaar hoeft te zijn", vertelt Erika Mouthaan, van MammaCare Lingerie.

Volgens Erika voelen (ex)-borstkankerpatiënten zich door de juiste lingerie zekerder. Ze komen meer uit hun schulp en voelen zich vrijer.