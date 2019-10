Doodgereden boommarters in Natuurhistorisch Museum Rotterdam

Het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam is twee bijzondere dieren rijker. Vanaf deze week zijn twee boommarters te zien, die eerder dit jaar zijn doodgereden in Rotterdam.

De boommarter is een klein roofdier met bruine vacht en gele bef. Het is een vleeseter, die ongeveer net zo groot is als een kat. Volgens Kees Moeliker, directeur van het Natuurhistorisch Museum, zit een flinke populatie in de Vlaardingse Broekpolder.

"Wij denken dat de populatie daar groeit en dat die dieren nu ook een plek zoeken in de stad. Dat is wat we nu geconstateerd hebben met deze twee verkeersslachtoffers."

Te rot

De eerste dode boommarter werd begin juli gevonden op de Schiedamsedijk in Rotterdam. Dit was meteen de eerste vondst van een boommarter in deze stad. Van dit dier zijn enkel de schedel en wat skeletdelen bewaard gebleven, omdat het dier verder te rot was.

Het tweede exemplaar werd vorige maand gevonden op het bedrijventerrein Rotterdam Noord-West. Ook dit dier was aangereden en daardoor aardig toegetakeld, maar kon met veel draad en geduld alsnog tot een zogeheten 'balg' worden gemaakt voor in het museum.



"Kennelijk gaat het goed in de Broekpolder", zegt Moeliker. "Voor jonge dieren die hun horizon willen verbreden, lonkt de stad. Dat is toch ook een aantrekkelijk leefgebied voor tal van dieren: er is voedsel genoeg en er zijn goede parken. Ik verwacht eigenlijk dat als mensen in Rotterdam goed opletten, er meer waarnemingen van boommarters komen."

Een aanwinst

Moeliker vindt dat een goede ontwikkeling. "Dit verhoogt de biodiversiteit. Roofdieren zijn sowieso wel zeldzaam in de stad, het is een aanwinst", zegt de directeur. De dieren eten onder meer ratten, muizen, vogels, insecten en fruit.

"Het gaat niet om honderden boommarters die de stad gaan overspoelen. Ze pakken de zwakkere onder de prooidieren: de balans blijft bestaan."