Verdachten plofkraak Vlaardingen sinds zondag weer vrij

Een 33-jarige man uit Rotterdam en een Schiedammer van 25 zijn vorige week donderdag opgepakt. Ze worden verdacht van het opblazen van een geldautomaat bij de Albert Heijn aan de dr. Wiardi Beckmansingel in Vlaardingen.

Op welke grond de twee zijn vrijgelaten, kan de woordvoerder van het Openbaar Ministerie niet zeggen. Ze blijven wel verdachte.

De afgelopen weken werden drie plofkraken gepleegd in onze regio. In de nacht van woensdag op donderdag was het opnieuw raak. Dit keer in Spijkenisse. Net als de twee andere plofkraken was deze rond 04:00 uur en zagen getuigen twee mannen op een scooter wegrijden.