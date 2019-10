Zes jaar cel voor dader steekpartij Club Vibes

De rechter in Rotterdam heeft een man veroordeeld tot zes jaar cel, voor de steekpartij voor de deur van Club Vibes aan de Westersingel in Rotterdam. Daarbij raakten in december 2018 twee mensen zwaargewond. De man is veroordeeld voor poging doodslag.

Een van de slachtoffers was in het hart geraakt. Hij is met spoed op straat geopereerd en heeft het daarom overleefd. In totaal raakten vijf mensen gewond.



Tegen de hoofdverdachte werd tien jaar cel geëist. Hij had ten tijde van de steekpartij een enkelband om en had eerder vastgezeten voor diefstal met geweld. Ook daarvoor moet hij nog drie jaar de cel in, zo werd donderdag bekend.

Twee andere verdachten zouden alleen een klap hebben uitgedeeld. Tegen hen werden werkstraffen van 150 en 180 uur geëist. Uiteindelijk krijgen zij 40 en 180 uur taakstraf.