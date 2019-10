Excelsior zonder Verhaar en Horemans tegen Jong Ajax

Alessandro Damen (Excelsior): 'Het is beetje aanhaken of afhaken'

Excelsior moet het vrijdagavond in de thuiswedstrijd tegen Jong Ajax doen zonder Thomas Verhaar en Siebe Horemans. Beide spelers zijn geblesseerd. Verhaar miste vorige week al het treffen met MVV Maastricht, Horemans heeft na dat duel in Limburg helemaal niet meer kunnen trainen.

Bij MVV kwam Excelsior vorig weekend niet verder dan een 0-0 gelijkspel. En dat terwijl de thuisclub bijna een helft lang met een man minder speelde. Moniz' team speelde een slechte eerste en betere tweede helft. Met een omzetting van 4-4-2 naar 4-3-3 én met Luigi Bruins na rust binnen de lijnen. 'Ik twijfel nog hoe wij gaan spelen. Tegen jong ploegen moeten wij veel druk zetten, maar het was inderdaad beter in de tweede helft tegen MVV, ook door die rode kaart', aldus de trainer van Excelsior.

Luigi Bruins lijkt sowieso terug te keren in het elftal. 'Hij heeft vier weken niet gespeeld, daarom startte hij op de bank (tegen MVV, red.). Hij was helemaal kapot na de wedstrijd. Maar Bruins is degene in balbezit die voor rust zorgt', aldus Moniz.

Jong Ajax

Excelsior staat vijfde in de Keuken Kampioen Divisie met twintig punten uit elf duels. De Amsterdammers bezetten de vierde positie, ook met twintig punten, maar met een beduidend beter doelsaldo. Jong Ajax scoorde al 33 keer. 'Ze spelen heel vrij, heel fris, zijn heel creatief. Een duidelijke filosofie, al jaren. We kunnen aan de bak, ik heb Jong Ajax aan het werk gezien, ze hebben een paar raspaardjes', waarschuwt Moniz.

Excelsior - Jong Ajax begint vrijdag om 20.00 en is - net als De Graafschap - FC Dordrecht - live te volgen op Radio Rijnmond.