Dordrecht herdenkt bombardement Park Merwestein

Documentaire over het bombardement op Park Merwestein in Dordrecht

In Dordrecht is donderdag om één minuut over twaalf stilgestaan bij het feit dat exact 75 jaar geleden Park Merwestein gebombardeerd werd door de geallieerden. Doelwit was de leiding van het Duitse Vijftiende Leger.

Er vielen 59 burgerslachtoffers, doordat diverse bommen in de omgeving van het park terecht kwamen. Ook kwamen tientallen Duitse militairen om het leven.

Lange tijd werd aangenomen dat het bombardement een militair succes was, maar onderzoek wees later uit dat de Duitse legerleiding het park al verlaten had.

Veel Duitse militairen zaten bij het begin van het bombardement ook al veilig in de bunkers in het park. De villa, waarin Duitse officieren vaak verbleven, werd volledig verwoest.

Op de plek waar de villa stond verrees een monument. Daarbij vond donderdag de herdenking plaats. Om 12:01 uur was er geluid van bommenwerpers te horen, gevolgd door twee minuten stilte.

Locoburgemeester Rik van der Linden legde een krans namens de gemeente Dordrecht. Vervolgens werden alle namen van de burgerslachtoffers voorgelezen.

De herdenking werd georganiseerd door een tijdelijk gevormd comité, dat bestaat uit Theo Berendsen (Museum 1940-1945), Peter van der Leer (Oranjecomité), Gert van Bemmel (website bombardementenopdordrecht.nl) en Nico Einholz (Park Merwestein).

In 2013 maakten Rijnmond-verslaggever Thijs Blom en cameraman Fokko van der Straaten van RTV Dordrecht een documentaire over het bombardement. Die is hierboven te zien.