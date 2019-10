Kijk terug: Dennis en Sinclair proeven sfeer in Bern

Onze verslaggevers Dennis van Eersel en Sinclair Bischop zijn in Bern voor de Europa League-wedstrijd tussen Feyenoord en Young Boys. Voorafgaand aan het duel trokken ze de stad in om vooruit te blikken op het duel in Zwitserland en spraken daarbij ook de vele fans die richting Bern zijn getrokken. Daarbij ging het over de verwachtingen voor vanavond maar ook de strenge grenscontroles waar menig Feyenoord-fan aan moest geloven.