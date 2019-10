Expert politie: 'Plofkraak is als een loterij'

De plofkraak in Spijkenisse, in winkelcentrum 't Plateau. Foto: MediaTV

Het aantal plofkraken in Nederland is ten opzichte van vorig jaar enorm toegenomen, blijkt uit de laatste cijfers. Sinds januari zijn al meer dan 50 geldautomaten opgeblazen. In 2018 waren het er in totaal 37. De plofkraak donderdagochtend in Spijkenisse, was de tweede in korte tijd. Beide keren werd gebruik gemaakt van zware explosieven.

Vasthoudend

"We maken ons zeker zorgen," zegt Van der Stap. ""Al jaren zijn we samen met de banken bezig automaten beter te beveiligen, maar toch zien we dit soort vasthoudendheid bij criminelen. Terwijl de kans om iets buit te maken klein is, blijven ze maar doorgaan. "

Ook ziet Van der Stap dat er steeds zwaardere explosieven worden gebruikt: "Die zijn vaak zelfgemaakt en ze deinzen er niet voor terug om grote hoeveelheden te gebruiken. Dan vliegen overal de ruiten eruit. Dat leidt tot behoorlijke onrust, wat wij heel begrijpelijk vinden."

Zware criminelen

Volgens Van der Stap zitten momenteel 68 'plofkrakers' achter de tralies. "Het zijn vaak zwaardere criminelen, die zich ook bezighouden met andere vormen van criminaliteit. Geen vaste bendes, maar ze kennen elkaar vaak wel uit het circuit."

Het Openbaar Ministerie verhoogde vorig jaar de strafeisen voor plofkraken. "Ze gaan er meerdere jaren de cel voor in, zeker als er zware explosieven bij zijn gebruikt en mensen in gevaar zijn gebracht."

Bankbiljetten vernietigen

Van der Stap ziet de oplossing in het maximaal beveiligen van geldautomaten, door bijvoorbeeld een techniek te ontwikkelen waarmee bankbiljetten tijdens een plofkraak volledig vernietigd worden. "We moeten het ze onmogelijk maken. Zo hadden we in de jaren tachtig nog honderden bankovervallen per jaar, maar dat komt tegenwoordig nooit meer voor. Het kan dus wel."