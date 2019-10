Rotterdamse tiener opgepakt voor mensenhandel

Een meisje van 17 is door de politie uit handen van twee vermoedelijke mensenhandelaren gered. Eén van de verdachten is een 18-jarige vrouw uit Rotterdam.

De vrouw werd woensdagavond samen met een 32-jarige man uit Zierikzee betrapt in een hotel in Middelburg. Ze zouden het meisje dwingen om in de prostitutie te werken. De politie kwam ze op het spoor na een tip en kon ze zo opwachten in het hotel.

De tiener was al enkele dagen vermist. Ze is overgedragen aan Jeugdzorg. Het is onduidelijk waar ze vandaan komt.

De verdachten worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.