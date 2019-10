Vuurwapens gevonden in Spijkenisse, Oud-Beijerland en Rotterdam

Ook elders in de regio werden wapens gevonden. Op de Ruwaard van Puttenweg in Spijkenisse werd in de verborgen ruimte van een auto een wapen met patronen gevonden. De inzittende die in de auto lag te slapen, had daarbij 1500 euro aan bankbiljetten bij zich. De 29-jarige man is aangehouden.

In Oud-Beijerland troffen agenten in een woning een doorgeladen vuurwapen, tweeduizend patronen, een katapult, geweer en een wapenstok aan. De bewoner wilde niet naar buiten komen of de deur openmaken. Hierop ramden agenten de deur in. De 65-jarige bewoner is aangehouden.