Laatste kans: luister vanavond naar Marja's Bingo- en Korrelatieradio

Marja van Katendrecht is deze vrijdag voor het laatst te beluisteren op Radio Rijnmond. Om 18:00 uur is er nog één keer Marja's Bingo en Korrelatieradio.

Zit je ergens mee? Is er een probleem in de straat? Is je kat ziek? Ben je op zoek naar iets? Of heb je gewoon iets leuks te vertellen? Bel en ga in gesprek met Marja, of speel mee met haar bingo en win prachtige prijzen.

Als Nederlandse Ambassadrice van Rotterdam zet Marja zich in voor de mensen uit het Rijnmondgebied, voor verbinding binnen de regio en om iets over te hebben voor een ander. Met een flinke dosis humor, haar ontwapende eerlijkheid en haar luisterend oor is ze inmiddels een begrip geworden in Rotterdam en omstreken.

En daarom zit ze ook klaar voor de luisteraars van Radio Rijnmond. Bel tijdens de uitzending gerust naar 010-436 44 36 voor een goed gesprek met Marja. Marja’s Bingo en Korrelatieradio is er vandaag van 18:00 uur tot 20.00 uur, natuurlijk op Radio Rijnmond.