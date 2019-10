Lange file door ongeval A29

Door een ongeval bij Numandorp op de A29 is een lange file ontstaan. Het verkeer loopt een vertraging op van meer dan een half uur.

Het ging kort voor 15:00 uur mis in de richting van Bergen op Zoom. Twee auto's botsten op elkaar. Volgens de politie is ook letsel bij de aanrijding ontstaan, maar om hoeveel gewonden het gaat is niet duidelijk.

Rijkswaterstaat heeft voor de afhandeling van het ongeval een rijstrook afgesloten. Het verkeer richting Bergen op Zoom krijgt voorlopig het advies om te rijden via Dordrecht. (A15, A16, A17 en A58)