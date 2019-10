Rijnmond heeft een bijzondere naamgenoot: een net geboren kalfje op de Floating Farm is donderdag naar de radio- en televisiezender vernoemd.

Verslaggever Maikel Coomans was op bezoek bij de drijvende boerderij in de Rotterdamse Merwe-Vierhaven, omdat ze er een nieuwe boer zoeken.

Toen bleek dat één van de koeien net was bevallen. Het kalf had nog geen naam en die was natuurlijk snel gevonden: Rijnmond.

Het kalfje, een mannetje, moet nog even aan zijn zeebenen werken en staat momenteel bij te komen op de kant.