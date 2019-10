Dankzij bewakingscamera beelden van aanslag

Beelden van een aanslag op de Nieuwe Binnenweg, waar we drie weken geleden ook al aandacht aan hebben besteed. Twee personen raken daarbij ernstig gewond. Het zijn mannen van een 19 en 26 jaar.

Vanuit een zwarte Volkswagen Golf wordt op zondagavond 29 september rond 21.30 uur ter hoogte van café Roffa een spervuur van kogels afgevuurd, zo is ook te horen. Op de beelden is te zien dat de inzittenden van deze auto kort voor de aanslag langsrijden, vervolgens keren op de Nieuwe Binnenweg en daarna de aanslag plegen.

De auto wordt vier uur later brandend aan het Henegouwerplein teruggevonden. De politie denkt dat het gaat om een conflict in het criminele circuit.

Het 26-jarige slachtoffer is aangehouden, omdat hij een vuurwapen bij zich had, maar de dader(s) zijn nog spoorloos. De politie zoekt getuigen die iets aan de Nieuwe Binnenweg of aan het Henegouwerplein hebben gezien.

​​​​​​Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.