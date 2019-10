Trevvel laat 90-jarige Rotterdamse barsten

Mevrouw Gardenier-Kurvers is slecht ter been en heeft hulp nodig bij het instappen en vraagt de taxichauffeur om haar te helpen. De chauffeur weigert dat en ze besluit het zelf maar te proberen. "Ik kwam van de bingo en ik zit er met twee benen in het busje en ik vraag hem om mij even te helpen. Dat kon hij niet en toen ben ik gevallen. Ik heb mijn been op twee plaatsen gebroken", zegt oma Beppie.

Ook na haar val helpt de chauffeur haar niet. "De taxichauffeur heeft mij totaal niet geholpen. Hij heeft mij gewoon laten liggen."

Geen excuus

Kleindochter Rowan vind het een heel bizar verhaal. "Je laat toch een vrouw van ruim negentig vallen. Dan neem je toch contact op? Dan is het toch normaal dat je je excuus aanbiedt maar ze laten niks horen. We zijn nu vier weken verder, maar we hebben nog niks gehoord en niks gekregen. We maken op dit moment veel kosten en die willen wij vergoed hebben."

Trevvel laat Rijnmond in een schriftelijke reactie weten dat ze wel degelijk contact hebben opgenomen met de familie. "Meteen na het ongeluk hebben we contact gehad met haar familie om ons medeleven te betuigen en de juridische zaken te regelen."

Rowan laat op haar beurt weten dat dit niet klopt. "Mijn oom heeft dezelfde avond nog contact opgenomen. Trevvel heeft geen contact met ons opgenomen. Wij hebben het getracht, maar geen reactie. De volgende dag hebben we het weer geprobeerd en spraken een manager. Hij was heel erg behulpzaam, beloofde van alles, maar tot dusver hebben we nog geen reactie gehad."

Vaker problemen

Vrijwilliger Joop Woestenburg van De Zonnebloem ervaart wel vaker problemen met Trevvel. "Wat ik zo hoor is dat ze wel vaker te laat komen of dat mensen helemaal niet worden opgehaald. Mensen moet soms naar het ziekenhuis en komen zomaar te laat voor een afspraak en dat kan natuurlijk niet."

De Zonnebloem is nu bezig met het inventariseren van de problemen. Er zijn formulieren uitgedeeld waar mensen hun klachten op kwijt kunnen. "De mensen durven alleen niet echt te klagen. Het is het enige dat ze hebben en als ze dat kwijtraken dan kunnen ze nergens meer naartoe", zegt Woestenburg.

Advocaat

Rowan laat het er niet bij zitten. "Ik heb onlangs een advocaat aangeschreven en ik wacht nog op een reactie.

Natuurlijk hebben we Trevvel ook de mogelijkheid geboden te reageren, maar het vervoersbedrijf wilde niet op camera reageren.