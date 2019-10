Matig Feyenoord door twee penalty's onderuit bij Young Boys (2-0)

Eric Botteghin over Young Boys-Feyenoord (2-0): 'Dit was onnodig'

Feyenoord heeft donderdagavond in Bern de tweede nederlaag in de groepsfase van de Europa League geleden. Young Boys won met 2-0 van de Rotterdammers. Het team van trainer Jaap Stam kreeg tweemaal een treffer tegen via een strafschop.

De wedstrijd van Feyenoord werd gekenmerkt door fouten en slordigheden. Vlak voor het kwartier maakte Edgar Ié, die later geblesseerd uitviel, een handsbal in het eigen zestienmetergebied. Roger Assalé schoot de penalty raak (1-0).

Net voor het halfuur kreeg Feyenoord weer een strafschop tegen. In de 28e minuut knalde Jean-Pierre Nsame voor Young Boys vanaf elf meter de 2-0 binnen.

Pover veldspel

In de tweede helft ging Feyenoord verder op het matige niveau. De Rotterdammers creëerden, net als Young Boys, nauwelijks tot geen kansen. Ook het veldspel van Feyenoord hield niet over, waardoor de 2-0 ruststand tevens de eindstand werd.

Na deze nederlaag is Feyenoord in groep G de hekkensluiter met drie punten uit drie duels. Over twee weken komt Young Boys, dat nu koploper is, in de Kuip op bezoek.

Young Boys - Feyenoord 2-0 (2-0)

14' 1-0 Roger Assalé (penalty)

28' 2-0 Jean-Pierre Nsame (penalty)

Opstelling Feyenoord: Vermeer; Geertruida, Ié (37' Botteghin), Senesi, Malacia (81' Haps); Fer, Toornstra, Kökcü (74' Narsingh); Berghuis, Sinisterra, Larsson