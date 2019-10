Belangrijke internationale prijs voor Sander de Kramer

De programmamaker bij Rijnmond spant zich al jaren in voor dak-en thuislozen. In Sierra Leone redde hij kindslaven uit de diamantmijnen. Bovendien bouwde de Kramer met zijn Sunday Foundation meer dan twintig scholen voor weeskinderen, gehandicapte kinderen en andere kansarme jongeren in Afrika.

Volgens de jury is De Kramer iemand die daadwerkelijk heeft bewezen het verschil uit te maken in een wereld waar iets voor een ander over hebben niet vanzelf spreekt. Sander de Kramer is iemand met het hart op de juiste plaats.

De Hélène de Montigny Stichting keert eens in de drie jaar een prijs uit aan persoon die zich bijzonder inzet voor het mensdom in het algemeen. Majoor Bosshardt, Max van der Stoel en Ahmed Aboutaleb kregen eerder deze prijs.