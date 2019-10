Op de Messchertstraat in Rotterdam-West is donderdagmiddag een 5-jarig kind ernstig gewond geraakt.

Kort na 16:00 uur kwam het jongetje in botsing met een bestelbus. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie onderzoekt dat. De bestuurder van het busje is meegenomen naar het bureau voor verhoor.

Het slachtoffertje is naar het Erasmus MC gebracht.