Feyenoordfan mag Zwitserland niet in om 'foute' kleding

Donderdagavond speelt Feyenoord in groep G van de Europa League in Bern tegen Young Boys. "Wij zijn met zes man in een busje vertrokken van Nederland naar Zwitserland", zegt een van de fans tegen Rijnmond.

"We zouden overnachten in Basel. We werden er zoals verwacht bij de grens tussenuit geplukt en moesten onze koffers uitpakken. We werden gefouilleerd en vervolgens is een maat van me aangehouden. Hij mag Zwitserland niet in omdat er een jasje van het merk PGwear in zijn koffer lag."

De groep is uit solidariteit teruggereden naar Frankfurt. Daar is de fan achtergelaten in een hotel om de wedstrijd toch te kunnen bekijken. Een andere groep haalt hem na de wedstrijd weer op en neemt hem mee terug naar Nederland.

"Wij zelf werden best wel agressief. De enige reactie die we kregen was een grijns en een beetje in het Duits mompelen. Ook vier andere supporters waren aangehouden. Het lijkt wel alsof je een of andere terrorist bent, zo behandelen ze je."

Rijnmond Sport volgt dit Europese duel op de voet. In Radio Rijnmond Sport hoef je niets te missen van Young Boys-Feyenoord. De wedstrijd start om 18:55 uur. De uitzending van Radio Rijnmond Sport begint om 18:00 uur en duurt tot en met 22:00 uur. Sinclair Bischop en Dennis van Eersel geven het radiocommentaar in Zwitserland. Dennis Kranenburg presenteert.