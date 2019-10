Nieuwe dramaserie over Maassluise zandaffaire

De serie speelt zich af in de schaduw van de voortrazende haven van Rotterdam. Diep verborgen onder het petrochemisch heden liggen hier nog de gebeurtenissen van vroeger, zaken die het daglicht niet konden verdragen en een compleet verdwenen dorp, een Atlantis in de Botlek.

Tegendraadse held in het verhaal is Michel Kluut. Bij zijn speurtocht wordt hij hoe langer hoe verder in een wereld gezogen waar hij eigenlijk vandaan wilde blijven. Hij vindt een onverwachte partner in Josanna van Ree, salesmanager bij een chemiegigant.



Die twee hoofdrollen worden gespeeld door lasser/muzikant Corvin Silvester Keurhorst en topsporter Monique Kalkman. De bewoner die als laatste uit het onder de haven verdwenen dorp vertrok speelt in De Terugkeer zichzelf, net als vele anderen. Een werkwijze die Van der Hout in samenwerking met Pieter Kramer vervolmaakte in het inmiddels legendarische RO-TV. In andere rollen treffen we onder meer oud SP-kamerlid Remi Poppe, de glamrockband Lemming, gebedsgenezer Johan Maasbach en een voor corruptie veroordeelde aannemer.

Regisseur André van der Hout, bekend van de films DE ARM VAN JEZUS (IFFR Tiger Award nominatie 2003) en HET ZWIJGEN heeft vier jaar aan de serie gewerkt met een kleine crew. “We hebben uitgebreid research gedaan. Niet alleen naar de metamorfose van het eiland Rozenburg, maar ook naar de dubieuze rol van het havenbedrijf en de Maassluise 'Zandaffaire'. Tot mijn verbazing ontdekte ik dat dat corruptieschandaal nog steeds gevoelig ligt in Maassluis. De doofpot uit die periode is goed gevuld,” aldus Van der Hout

De Terugkeer is geproduceerd door productiehuis De Aanpak en kwam mede tot stand dankzij financiële steun van het Mediafonds.

De Terugkeer wordt vanaf 2 november iedere zaterdag uitgezonden op Rijnmond om 17:17 uur met ieder uur een herhaling.