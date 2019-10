Boekhandel Donner opent na vijf jaar klussen in gerestaureerd monument

Donner is gevestigd in een rijksmonument aan de Coolsingel

Het was in 1941 één van de eerste panden die gebouwd werd in het centrum van Rotterdam: het gebouw voor de Rotterdamsche Bankvereeniging aan de Coolsingel. Boekhandel Donner trok vijf jaar geleden in een deel van het pand en een grote verbouwing begon. Nu is de winkel klaar.

Donner was al die tijd gewoon open, maar klanten moesten soms over bouwsteigers klimmen om binnen te komen. Mensen konden elkaar af en toe niet verstaan en het personeel is 'verstoft' volgens Suzanne Hammecher, één van de vijf directeuren.

De originele bouw voor de Rotterdamsche Bankvereeniging startte in 1941. In de zomer van 1942 kondigden de Duitse bezetters een bouwstop af. Daardoor was het pand pas in 1949 klaar. Het gebouw werd de afgelopen jaren gerestaureerd en is teruggebracht in de oude staat.



De bank, inmiddels opgegaan in ABN AMRO, vertrok vijf jaar geleden uit een deel van het pand. Vrijwel meteen trok boekhandel Donner erin. Het was een roerige tijd, kort na het faillissement van de keten Polare waar Donner destijds onder viel.

Suzanne Hammecher is één van de vijf medewerkers die na het faillissement besloot Donner te redden. De vijf, het personeel, een crowdfundingsactie en veel hulp zorgden ervoor dat de boekhandel de deuren kon openen aan de Coolsingel.

"We waren niet zeker van een huurcontract, het was in eerste instantie anti-kraak", vertelt Hammecher. "Toen kwam de mededeling: 'het pand wordt in oude staat teruggebracht en als jullie willen, kunnen jullie hier blijven', dus dat hebben we gedaan."

Boeken onder de arm

De renovatie was een enorme klus. "Wij wilden er eigenlijk niet nog een keer uit en tussentijds verplaatsen. Dus we zijn telkens in het pand verhuisd. Daar waar gerenoveerd werd, moesten we weg. Boeken onder de arm, kast onder de arm en weer ergens anders opengaan."

Zo zat de boekhandel jaren onder het stof, maar nu is het af. "Het is zo'n prachtig gebouw", zegt Hammecher. "De architect Mertens heeft heel goed nagedacht hoe het licht binnenvalt, over materiaal dat hij gebruikt heeft. Het is fantastisch om hier te werken, je komt vrolijk binnen en je gaat vrolijk naar buiten."

Raam van Copier

Het oude bankgebouw had een robuust marmeren trappenhuis met een bijzondere raampartij. Dat is door de restauratie weer zichtbaar voor het publiek. "Wat één van de meest fantastische dingen in dit gebouw is, is het glas van Copier. Dat is weer te zien, ook vanaf binnen", vertelt Hammecher.

Glaskunstenaar Andries Copier uit Leerdam maakte het glaskunstwerk dat eigenlijk bestaat uit vijf verticale ramen die langs verschillende verdiepingen lopen. Vanaf de marmeren trap met balustrade zijn Rotterdamse taferelen te zien: de Laurenskerk, de Hef, havenkranen en schepen.

Liftkoker

In de jaren zeventig van de vorige eeuw is het gebouw verbouwd en daarbij verdwenen het trappenhuis en het glas van Copier uit het zicht. Hammecher: "Je kan het je gewoon niet voorstellen, als je de vorm van dit trappenhuis ziet met het marmer en de balustrade, maar in de jaren zeventig hebben ze er een liftkoker in gezet. Onvoorstelbaar. Maar nu is het weer te zien."



De officiële opening van Donner wordt zaterdag verricht door burgemeester Aboutaleb. Er is dan ook een expositie te zien met werk van Copier. Bezoekers krijgen, zo lang de voorraad strekt, het boek 'Denkend aan Donner, een ode aan het lezen'. Voor het boek hebben bijna vijftig schrijvers een verhaal geschreven.