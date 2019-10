Ten Hove terug onder de lat bij FC Dordrecht

Ramón ten Hove start vrijdagavond tegen De Graafschap weer in de basis bij FC Dordrecht. De huurling van Feyenoord werd de afgelopen weken gepasseerd na een aantal matige optredens, maar hij krijgt weer het vertrouwen van trainer Claudio Braga.

De rentree van Ten Hove betekent dat Petar Stoskovic op de bank start bij FC Dordrecht. Verder mist Dordt Andries Noppert, Daniël Breedijk, Lewis Montsma en Thomas Kok. Tegenover deze afwezigen staat de terugkeer van Pedro Marques. De Portugese spits was tegen Helmond Sport geschorst.

Na elf duels in de eerste divisie is FC Dordrecht de hekkensluiter met zes punten. De Graafschap staat tweede met 23 punten. Het duel De Graafschap-FC Dordrecht start vrijdagavond op de Vijverberg om 20:00 uur en is te volgen op Radio Rijnmond.