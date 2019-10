De 13-jarige jongen die eerder deze week is opgepakt omdat hij stekende bewegingen met een mes maakte, is vrijgelaten. Dat heeft justitie laten weten.

De jongen had dinsdagavond een 'schijngevecht met zijn matties' in de Rotterdamse wijk Bloemhof. Toen agenten kwamen aanlopen op het Oleanderplein en het tafereel zagen, dumpte de jongen het mes. Hij werd opgepakt. Het mes werd in de buurt aangetroffen.



Vanwege de jonge leeftijd hoeft de jongen niet langer vast te zitten.