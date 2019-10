'Open up' is het thema van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam

Het thema van het Eurovisie Songfestival 2020 is bekend: Open up. Dat maakte de organisatie donderdag bekend. "Het is een prachtig thema, dat heel erg bij onze stad past", zegt de Rotterdamse wethouder Said Kasmi van cultuur en toerisme.

Volgens de wethouder is Rotterdam een stad met een eigen karakter en een eigen mentaliteit. "Altijd in ontwikkeling, een stad met een open mind en altijd op de toekomst gericht", zegt hij.

Ook cabaretier en songfestivalfanaat Richard Groenendijk vindt het een passend thema. "Het gaat voor mij ook heel erg over welkom zijn. Volgens mij is dit een stad waar iedereen welkom is, van over de hele wereld. Een mooier thema kun je niet hebben", zegt hij.

Open voor ideeën



De praktische invulling van het thema moet nog worden uitgewerkt, maar ook dat moet in de lijn van het thema gebeuren. "We staan letterlijk open voor ideeën. We willen het feest samen met de Rotterdammers vieren", zegt wethouder Kasmi. De slogan is ook: 'Van iedereen, voor iedereen'. De ideeën uit de stad komen allemaal binnen via Rotterdam Festivals. De beste ideeën worden daar uitgekozen en die gaan we zoveel mogelijk in de verschillende wijken laten landen."

Dit jaar was het thema Dare to Dream. Hellevoeter Duncan Laurence won in Tel Aviv in Israël het Eurovisie Songfestival. Daarom mag Nederland volgend jaar het songfestival organiseren. De keuze voor een locatie viel eerder dit jaar op Ahoy in Rotterdam.