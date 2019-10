Kassa: Den Haag geeft 25.000 euro voor citaatje in bidbook Songfestival

Haagse gemeenteraadspartijen wilden opheldering over het bedrag en kregen daarover uitleg van wethouder Bruines, meldt Omroep West. Uit de antwoorden van Bruines blijkt dat Den Haag 25.000 euro moest betalen voor in feite niet meer dan alleen dat vetgedrukte stukje tekst, met daarnaast een foto van Scheveningen.

'Den Haag steunt de Rotterdamse kandidaatstelling. Ik heb gebeld met de Rotterdamse wethouder Said Kasmi en we kijken samen hoe Den Haag kan helpen met het organiseren van het Songfestival en hoe we daar samen in kunnen investeren. Den Haag heeft een directe metroverbinding met Ahoy, dus het is logisch dat we samen met Rotterdam ook onze hotels, attracties, musea en activiteiten bij de bezoekers onder de aandacht zullen brengen', aldus voormalig wethouder De Mos in het bidbook.

De SP is in de gemeenteraad is verrast door de antwoorden op de vragen. Fractievoorzitter Lesley Arp kan niet anders dan constateren dat dus alleen dat vetgedrukte stukje tekst in het bidbook Den Haag dus 25.000 euro heeft gekost. 'Dat is echt geldverkwisting’, zegt zij. 'Want welke burger leest nou zo’n bidbook? Er komt helemaal niemand extra naar de stad door zo’n citaat.'