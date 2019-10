Toch langer tbs moordenaar 'meisje van Nulde'

De tbs-maatregel voor de man die de Dordtse Rowena Rikkers, alias het meisje van Nulde om het leven bracht, is toch met twee jaar verlengd. Het gerechtshof in Arnhem heeft dat in hoger beroep besloten.

In juli had de rechtbank in Zutphen de tbs van de veroordeelde stiefvader van het slachtoffertje, Mike J., met één jaar verlengd, maar het Openbaar Ministerie kwam daartegen in verzet.

Het hof heeft het eerdere besluit vernietigd en alsnog de door het OM gewenste twee jaar opgelegd. Het OM wilde een langere verlenging, omdat J. de afgelopen tijd weigerde mee te werken.

In de zomer van 2001 spoelde op Strand Nulde bij Putten het rompje aan van een toen onbekend meisje. Het hoofd werd gevonden in Hoek van Holland. Maanden later werd na een reconstructie van het hoofdje bekend dat het ging om de 4-jarige Rowena Rikkers uit Dordrecht. Haar stiefvader werd hiervoor in 2003 veroordeeld tot twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging.

De vader van Rowena had tevergeefs geprobeerd spreekrecht te krijgen op de zitting waar de tbs-verlenging werd behandeld.