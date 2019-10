Extra politiecontroles na plofkraak pinautomaat Spijkenisse

Plofkraak in Spijkenisse, 't Plateau

De gemeente Nissewaard wil extra toezicht op pinautomaten. Voorlopig neemt de politie dit op zich. Daarnaast gaat de gemeente in gesprek met de Nederlandse Vereniging van Banken over maatregelen.

Donderdagochtend vroeg werd een pinautomaat in winkelcentrum 't Plateau opgeblazen. De bewoners boven de Primera werden tijdelijk opgevangen bij Wijkcentrum Noord, tegenover het winkelcentrum. Zij mochten rond 09:00 uur weer naar huis.

Twee weken geleden was een pinautomaat in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse het doelwit. Ook toen moesten bewoners van bovengelegen woningen korte tijd hun huis uit.