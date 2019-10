Rob Jacobs: 'Feyenoord is een amateurclub aan het worden'

Rob Jacobs was furieus na afloop van de 2-0 nederlaag van Feyenoord bij Young Boys. De voormalig trainer van de Rotterdammers zag van alles fout gaan. "Je ziet al een aantal weken wat er bij Feyenoord gebeurt: het is Feyenoord-onwaardig", zegt Jacobs op Radio Rijnmond.

Volgens Jacobs was Feyenoord niet alleen op voetbaltechnisch gebied slecht. "Het heeft met kwaliteit te maken, maar het is ook een mentaliteitskwestie."

Jacobs vindt Feyenoord maar een middenmoter. "Dit heeft niets met Europees voetbal te maken. Je wordt er wanhopig van als je naar Feyenoord kijkt. Dit is niet om aan te zien."

'Enige automatisme is de aftrap'

Verder is Jacobs erg kritisch op Feyenoord-trainer Jaap Stam. "Hij is uiteindelijk verantwoordelijk. Met al die excuses, die kennen we inmiddels wel. Er moeten elf spelers voetballen. Wat laten zij zien? Niks. Volgende week is het weer niks."

De komende dagen moet Stam na gaan denken, zegt Jacobs. "Hij zal vast zijn zaakwaarnemer bellen om te vragen wat hij moet gaan doen." Volgens Jacobs is hier geen eer aan te behalen. "Het is voor Stam ook vervelend, dat snap ik wel. Maar laat dan op de televisie een ander geluid horen!"

"Stam heeft het over automatismen. Welke automatismen? Het enige automatisme bij Feyenoord is de aftrap!", briest Jacobs.

'Waarom mogen Jørgensen en Karsdorp thuisblijven?'

Ook snapt Jacobs niet dat Nicolai Jørgensen niet met Feyenoord mee hoefde naar Zwitserland voor het Europa Leagueduel tegen Young Boys. "Hij moet als één van de ervaren spelers dit elftal helpen en met het team praten. Dat geldt ook voor Rick Karsdorp. Waarom moeten zij thuis blijven? Ga mee en praat met je collega's!"

"Feyenoord is een amateurclub aan het worden", is Jacobs hard in zijn oordeel. "Zo'n grote club die naar de kloten gaat. Heel Feyenoord wordt helemaal voor schut gezet."

'Feyenoord is opgejaagd wild'

Jacobs houdt ook zijn hart vast voor de Klassieker van aanstaande zondag. Feyenoord gaat dan bij Ajax op bezoek. "Dit Feyenoord is opgejaagd wild. Ajax gaat vol erop."

Volgens Jacobs is er geen enkele Feyenoord-speler die denkt dat de Rotterdammers een kans hebben in de Johan Cruijff ArenA. "Het wordt alleen maar erger."

Luister hierboven naar de volledige analyse van Rob Jacobs over Feyenoord.