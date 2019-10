Hulpdiensten Rotterdam schieten massaal collega met hond in drijfzand te hulp

Brandweer en politie zijn donderdagavond met man en macht uitgerukt na de melding dat een agent met zijn politiehond vast was komen te zitten. De twee waren weggezakt in drijfzand en kwamen er niet meer zelf uit.

De agent was was naar de Straatweg in Rotterdam-Hillegersberg gegaan na een melding van een overval. Het bleek te gaan om een inbraak.

Een politiehond werd ingezet, maar hij en de politiehondengeleider zonken achter de woning weg in een moeras. Daarop kwam een heel circus van hulpverleners op gang. Twee brandweerwagens en zeker vier politiewagens kwamen ter plaatse om de collega uit het benarde positie te bevrijden.

Dat lukte en de twee kwamen met de schrik vrij. Er is daarna nog even gezocht naar de inbreker. Die is niet meer aangetroffen.