Protestactie bij Rotterdamse rechtbank voor vrijlating gegijzelde journalist

Journalisten verzamelen zich vrijdagochtend om 10:00 uur op de Kop van Zuid voor de rechtbank van Rotterdam. Ze willen dat NOS-journalist Robert Bas wordt vrijgelaten. Die is donderdagochtend door de rechter-commissaris gegijzeld. Volgens organisator van het protest Marcel Haenen is van bijna ieder journalistiek medium in Nederland iemand aanwezig.

NRC-journalist Marcel Haenen is Rotterdammer en riep donderdagmiddag op Twitter op tot het protest. Ook AD-journalist Koen Voskuil is van plan er bij te zijn. Hij werd in 2000 18 dagen gegijzeld omdat hij niets wilde zeggen over een bron binnen de politie.

NOS - 'Gijzeling van journalist leidde nog nooit tot onthulling van de bron'

Robert Bas is namens de NOS correspondent in Rotterdam. Hij werd door de rechter-commissaris gegijzeld, omdat hij weigerde vragen te beantwoorden over zijn contact met een bron in de strafzaak over de vergismoord op ggz-directeur Rob Zweekhorst in 2014. Bas beriep zich om principiële en juridische redenen op zijn journalistieke verschoningsrecht en gaf bij het verhoor geen inhoudelijke antwoorden.

Dat verschoningsrecht is voor journalisten van belang om hun bronnen en zichzelf te beschermen. Met de gijzeling, een juridisch dwangmiddel, wil de rechter-commissaris Bas alsnog een verklaring laten afleggen.

Presentator Reint Jan Potze sprak donderdagmiddag met Rijnmond rechtbankverslaggever Paul Verspeek en een ontstemde advocaat van Robert Bas: Frank van Ardenne. Luister het gesprek terug door op de blauwe tegel bovenaan te klikken.