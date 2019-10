Oud-raadslid Rotterdam voorgedragen als burgemeester Hilvarenbeek

Rotterdammer Maarten van de Donk is door de gemeente Hilvarenbeek voorgedragen als burgemeester. Er waren 42 kandidaten, de gemeenteraad koos uit de 15 vrouwen en 27 mannen voor Van de Donk.

Maarten van de Donk was vanaf 2010 zeven jaar lang namens de VVD lid van de gemeenteraad van Rotterdam en een deel van die tijd fractievoorzitter. Daarvoor was hij acht jaar dagelijks bestuurder van de deelgemeente Rotterdam-Noord. In april 2017 nam hij afscheid van de politiek, omdat hij de raad niet langer kon combineren met zijn baan als adviseur.

Van de Donk volgt Ryan Palmen op, die als burgemeester overstapte naar Horst aan de Maas. Vanaf april dit jaar is Harrie Nuijten waarnemend burgemeester van Hilvarenbeek.

Met de voordracht is het burgemeesterschap nog niet definitief. De minister van Binnenlandse Zaken moet de voordracht van een burgemeester nog goedkeuren namens de Koning. Het streven is dat Maarten van de Donk op 18 december 2019 wordt geïnstalleerd als burgemeester van Hilvarenbeek.