Angst na plofkraken: Meerderheid durft niet boven pinautomaat te wonen

We gingen in Spijkenisse, waar donderdag voor de tweede keer in twee weken een plofkraak was, de straat op om dezelfde vraag te stellen: Durf jij boven een pinautomaat te wonen? Bijna iedereen antwoordt negatief.

"Niet echt, nee. Ik zou het zeker niet prettig vinden", zegt een vrouw. "Ik denk dat ze pinautomaten onder woningen gewoon weg moeten halen. Veel te gevaarlijk." Een echtpaar vult aan: "We roepen het al een hele tijd, hè?". De vrouw wijst naar een pinautomaat in de buurt. "Het valt me mee dat ze deze nog niet opgeblazen hebben."

Toch is er ook een enkeling die zich niet bang laat maken. "Ik zou dat best durven", zegt een Spijkenisser. "Het heeft allemaal te maken met de kans op een plofkraak. Die is niet zo groot." Uit de poll op onze website blijkt dat dertig procent van de deelnemers het met hem eens is. Iemand schrijft: "Geen probleem als er in de nacht meer blauw op straat is!"