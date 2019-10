Op een balkon van een appartement aan de Backershagen in Rotterdam-IJsselmonde is donderdagmiddag het lichaam van een man gevonden.

De politie gaat niet per se uit van een misdrijf, maar onderzoekt de zaak voor de zekerheid wel. Een forensische team is bezig in het appartement.

Het kan om een natuurlijke dood gaan, zegt de politie, maar houdt alle mogelijke doodsoorzaken nog open tot het onderzoek is afgerond.