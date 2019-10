Opstelten blikt terug: moord op Fortuyn was zwaarste periode uit mijn hele carrière

Nooit eerder wilde hij terugkijken op zijn carrière, tot nu toe. Oud-burgemeester van Rotterdam Ivo Opstelten presenteerde vanavond in Theater Walhalla in Rotterdam-Katendrecht zijn biografie. In het boek kijken ook collega's en anderen die met hem hebben samengewerkt terug. Over zijn tijd als burgemeester is iedereen het eens. Hij was de juiste man op de juiste plek voor de verandering die Rotterdam doorging.

Zodra Ivo Opstelten in februari 1999 begint in Rotterdam, moet hij aan de slag met de zogenaamde bonnetjesaffaire. Er zouden door eerdere colleges fouten zijn gemaakt met declaraties. Burgemeester Peper werd daarvan beschuldigd. Dat bleek uiteindelijk na onderzoek niet te kloppen. Peper was daardoor onnodig zwaar beschadigd.

Opstelten heeft altijd geprobeerd om de band tussen oud-burgemeester Peper en de stad Rotterdam te herstellen. Uiteindelijk is dat aan het eind van zijn periode in Rotterdam gelukt. Als de gemeenteraad het niet eens zou zijn met de brief die Opstelten aan Peper had geschreven, dan zou hij opstappen, zo dreigde Opstelten een paar weken voor zijn pensioen. De raad ging akkoord na deze powerplay van de burgemeester.

Veiligheid

Het is één van de voorbeelden die volgens auteur Ron Meerhof duidelijk maken dat Opstelten weet wat hij wil en zich niet snel van zijn pad af laat brengen. Ook zijn de mening en de adviezen van de Rotterdammer voor Opstelten heel belangrijk geweest.

Al direct bij de start van zijn burgemeestersperiode ging hij de straat op. Hij begreep dat veiligheid één van de belangrijkste onderwerpen was. Al die jaren zette Opstelten daar met zijn wethouders flink op in.

Moord op Pim Fortuyn

Ivo Opstelten zegt zelf dat de week van de moord van Pim Fortuyn de zwaarste periode uit zijn hele carrière is geweest: "Nog steeds is het iets dramatisch waar je eigenlijk niet aan terug kunt denken. Dat er gewoon een politicus in Nederland vermoord wordt. Dat is zo'n aantasting van onze democratie. Dat beroert je helemaal."

De schrijver van het boek prijst Opstelten dat hij de rust in de stad heeft kunnen behouden.

Minister-president Rutte was bij de boekpresentatie en nam even het woord. Hij benadrukte dat Ivo Opstelten heel belangrijk voor de stad is geweest. Zeker bij de opkomst van Leefbaar Rotterdam is 2002.

"De revolutie van Pim Fortuijn en vervolgens de moord op Fortuyn. Hij moest het in goede banen zien te leiden. Hij heeft een college laten vormen met Leefbaar Rotterdam, het CDA en de VVD, waardoor de stad in een nieuwe fase kwam, waarin zaken als veiligheid centraal kwamen te staan. Daar heeft hij knap leiding aan gegeven."

Kritiek

Opstelten geeft in het boek ook aan dat er zaken zijn die niet goed zijn gegaan, maar dat daar direct aan oplossingen is gewerkt. Hij doelt daarmee op de rellen bij de huldiging van het kampioenschap van Feyenoord in april 1999. Na deze rellen is er harder opgetreden tegen relschoppers.

Geboren burgemeester

Opstelten wordt getypeerd als een 'geboren' burgemeester. Ron Meerhof: "Hij is volgens mij geboren met een ambtsketting om." Vanaf zijn 28e is hij burgemeester geweest. Als eerste in Dalen en als laatst in Rotterdam.

Na zijn burgemeesterschap is hij nog minister geweest in de kabinetten Rutte I en II. Opstelten is afgetreden vanwege een bonnetjesaffaire. Een schikking die getroffen werd door Fred Teeven, die toen officier van justitie was met een crimineel. Lang is onduidelijk geweest welk bedrag er overgemaakt was.

Opstelten heeft gezegd dat er geen bonnetjes waren, maar later doken die toch op. Opstelten verwijt zichzelf dat hij adviezen van zijn ambtenaren heeft genegeerd om niet te speculeren over de zaak tijdens een debat in de Tweede Kamer. Ook vindt hij dat hij meer had moeten doen om de documenten te vinden.