Het weer van vandaag: wolken met af en toe zon

In de regio zijn er vrijdag wolkenvelden met af en toe zon te zien. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt een graad of 16. De zuidwestenwind klimt vanmiddag naar het zuiden en neemt dan toe tot vrij krachtig en aan zee tot krachtig of hard, kracht 5 tot 7.

Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden afgewisseld door opklaringen en blijft het droog. De zuiden- tot zuidwestenwind waait vrij krachtig en aan zee hard, kracht 5 tot 7.

Morgen is er veel bewolking met af en toe zon en blijft het tot de avond droog. In de loop van de avond gaat het vanuit het westen regenen. Er staat een vrij krachtige zuidwestenwind. Vandaag wordt het weer voorlopig de laatste keer zeer zacht met in de middag een temperatuur van 18 graden.

Vooruitzichten

In de nacht van zaterdag op zondag passeert een koufront met regen, er wordt tot 5 millimeter aan regen verwacht. Zondag vanuit het westen geregeld zon en droog. Van maandag tot en met woensdag droog weer met zonnige perioden en op maandag ook nog wolkenvelden. De temperatuur daalt van 18 graden op zaterdag naar 11 graden op woensdag. In de nacht naar woensdag kan het aan de grond licht gaan vriezen. In de tweede helft van de week wordt het wisselvallig met regen of buien en wordt het 12 graden.