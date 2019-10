'Verplaats koopavond in Dordt naar vrijdag'

"Verplaats de koopavond in Dordrecht van donderdag naar vrijdag." Dat oppert een aantal winkeliers in de Dordtse binnenstad. Ze hopen zo meer publiek te trekken.

"De bezoekersaantallen blijven terug lopen en steeds meer winkels sluiten zelfs hun deuren", vertelt Mark Habets. De eigenaar van Habets Herenmode op de Vrieselaan in Dordrecht denkt dat het goed is om een discussie te starten over het loslaten van de donderdagavond.

Habets: "Ik wil een enquête gaan houden bij de ondernemers. De gemeente zegt wel oren te hebben naar een verplaatsing als wij als winkeliers het aanzwengelen. En dan is het laatste woord aan de consument."

Of het winkelend publiek in Dordrecht zit te wachten op de verplaatsing van de koopavond is nog maar de vraag. De reacties bij een kort vraagrondje op straat varieert van 'ik koop vooral via internet' tot 'ja dan zou ik zeker vaker te vinden zijn in de Dordste binnenstad'.