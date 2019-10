Erasmusbrug kleurt rood-wit-blauw vanwege thema 'Open up' Songfestival

De Erasmusbrug kleurt vrijdagochtend rood-wit-blauw in verband met het thema 'Open Up' van het Eurovisie Songfestival van 2020.

Verslaggever Maikel Coomans vroeg Rotterdammers in alle vroegte al wat ze hiervan vinden. "Mooi thema, past wel bij Rotterdam vind ik", vertelt een van hen. "Mooi verhaal. Dat we voor elkaar open moeten staan met alle nationaliteiten hier. Rotterdam nodigt iedereen uit, open up."

Het thema werd donderdag bekend gemaakt. Ook toen werd de brug al in kleur verlicht.