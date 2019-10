Geen treinen langs Rotterdam-Alexander dit weekend

Er is geen treinverkeer mogelijk langs station Rotterdam-Alexander dit weekend. Dit in verband met werkzaamheden aan de perrons. "Zo kun je straks gemakkelijk de trein instappen", vertelt Michiel Jonker van de NS.

De perrons op het station worden verhoogd. "Het station is onbereikbaar voor de trein." Mensen die tussen Rotterdam en Gouda reizen, moeten dit weekend dus met de bus. "Als het goed is, rijden de de treinen maandagochtend weer wel."

Om de overlast door de stremming zo min mogelijk te houden, is er voor dit weekend gekozen. "We profiteren van werkzaamheden bij Gouda, omdat daar geen treinverkeer mogelijk is, en de herfstvakantie."

Er zijn al een tijd werkzaamheden gaande bij station Rotterdam-Alexander. "Het mooie nieuws is wel, er komt een prachtig nieuw station voor terug. Straks hoef je niet meer die metrobaan over te steken. Het wordt gewoon een heel mooi nieuw station."