Ook mobiele camera als beveiliging bij geldautomaten Spijkenisse

Na de plofkraken bij winkelcentrum Akkerhof en 't Plateau zijn maatregelen genomen. Zo is er extra toezicht door de politie. Ook heeft de gemeente Nissewaard aan de Nederlandse Vereniging voor Banken (NVB) gevraagd om na te denken over extra maatregelen.



Met de mobiele camera neemt de gemeente Nissewaard zelf ook maatregelen. "We hebben één mobiele camera die we ergens kunnen inzetten", zegt een woordvoerder van de gemeente. "Die plaatsen we nu daar, omdat er ook woningen boven de geldautomaat zit."

Hoe lang de mobiele camera blijft staan is niet bekend. Ook is het niet duidelijk of er ook mobiele camera's komen bij andere plekken in Spijkenisse, waar woningen zitten in de buurt van een geldautomaat. Zo zijn er geldautomaten bij huizen aan de Uitstraat en de Raadhuislaan.