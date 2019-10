Wooning Zesdaagse legt Havik en Stroetinga voor twee jaar vast

Yoeri Havik en Wim Stroetinga zijn van 2 tot en met 7 januari te bewonderen op de Wooning Zesdaagse in Ahoy. Sinds 2017 vormen zij een duo. In London en Berlijn (twee keer) zegevierden Havik en Stroetinga. Ook in Rotterdam stonden zij meerdere keren op het podium.

Wedstrijdleider Michael Zijlaard is blij dat hij Stroetinga en Havik opnieuw heeft kunnen vastleggen voor de Wooning Zesdaagse. De relatie tussen beide renners, organisatie en sponsor Vlasman is zelfs zo goed dat het koppel en de sponsor voor twee jaar hebben getekend. “In een eerder stadium hebben we Niki Terpstra al voor meerdere jaren vastgelegd en dat wilden we met Wim en Yoeri ook graag doen”, legt Zijlaard uit.

In 2018 eindigden Havik en Stroetinga als tweede in Rotterdam en tijdens de afgelopen Wooning Zesdaagse werden ze de dupe van een tactisch steekspel op de slotdag, waardoor ze uiteindelijk met brons naar huis gingen.