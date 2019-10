Festival Woordnacht: Een weekend vol literatuur en schrijvers in Rotterdam

"Het is een literatuurfestival voor Nederlandse en Vlaamse literatuur. Met schrijvers, dichters, muziek en optredens", vertelt Anne Valk bij Rijnmond.

Valk: "Het thema dit jaar is stilte. Dat is heel breed: stilte in tekst, beeld en geluid. Stilte als in je kan stil zijn als je een boek leest, maar ook een auteur die lang niets uitbrengt."

Deelder

Tijdens Woordnacht wordt ook vooruitgeblikt op de 75ste verjaardag Jules Deelder. "Hij heeft ooit een gedicht geschreven: Ode aan Olivia de Havilland. En om een ode aan de nachtburgemeester van Rotterdam te doen wordt dit gedicht van 891 regels voor te dragen, door zesentwintig mensen. En dat is verfilmd. Dit wordt vertoond op zaterdagavond om 00.00 uur in de Schouwburg."

De verschillende onderdelen van het festival vinden plaats in Arminius, TENT, galerie Cokkie Snoei, café De Schouw, Theater Rotterdam en het Goethe-Institut.