Griezelen op Halloweenfestival Crazy, Sexy, Cool

Het grootste Halloweenfestival van Nederland staat dit weekend in het Zuiderpark in Rotterdam. Tenminste, dat zegt de organisatie, die zevenduizend mensen verwacht op Crazy, Sexy, Cool.

Vrijdag werd het terrein al opgetuigd met spookhuizen. Jitske de Graaf, van Crazy Sexy Cool, neemt verslaggever Maikel Coomans mee. "Dit spookhuis is volledig donker. Het engste is als straks de acteurs er ook in rondlopen. Dus je gaat voetje voor voetje naar binnen en maar hopen dat je niet bang gemaakt wordt."

Het spookhuis ziet eruit als een opgeblazen huis: zwart, acht meter hoog, twintig meter breed. "Je moet een route volgen en hopen dat je veilig weer naar buiten komt. Misschien schrik je niet van de acteurs, maar van de mensen die achter je lopen."

"In de 'scare-zones' lopen tientallen 'scare-actors' die het terrein over kruipen. We vragen ook aan onze bezoekers om verkleed naar het terrein te komen, want ook zij maken uiteindelijk het festival tot echt een Halloween evenement."