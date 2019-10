'Over de onderzeebootlobby kun je een film maken'

Scheepswerf Royal IHC uit Krimpen aan den IJssel is in de race voor een groot onderzeebootorder. De Nederlandse overheid wil de huidige onderzeebotenvloot vervangen. "Het leest zich als een enorm spannend dossier", duidt havenverslaggever Jelle Gunneweg.

"Je zou er bijna een film over kunnen maken. Er wordt al zes jaar bemiddeld in de lobby van de onderzeeboten." Volgens Gunneweg worden zelfs spookschrijvers in internationale media opgevoerd om te lobbyen. Er doen ook international partijen mee aan de lobby.

Staatsgeheimen

Er zijn vier onderzeebootvloten van de zogeheten 'walrusklasse', vertelt Gunneweg: de zeeleeuw, walrus, dolfijn en bruinvis.

Met onderzeeboten wil de overheid niet meteen 'alles prijs geven', legt Gunneweg uit. "Het zijn natuurlijk staatsgeheimen: wat zit er voor apparatuur in zo'n boot. Maar er zijn natuurlijk wel voorwaarden bekend." Ook moet een onderzeeboot 'genderneutraal' zijn.

Miljarden

Volgens Gunneweg is hier 3,5 miljard euro mee gemoeid. "Er is ook een onderhoudscontract van dertig jaar. Daar is ook nog eens 7 miljard euro aan gekoppeld." Bovendien is de onderzeebootlobby internationaal aanbesteed. Vier partijen zijn daarvoor in de race, waaronder Royal IHC dus.

"Voor de Rotterdamse haven betekent dit allemaal veel innovatieve ontwikkelingen. Die kennis hebben we niet meer, dus er moet een nieuw leven worden ingebracht", zegt havenverslaggever Gunneweg.