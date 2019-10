Unieke talentenjacht van filmproducent op Rotterdam-Zuid

Reggery Gravenbeek organiseert volgende week een speciale talentenjacht op Rotterdam-Zuid: De Ruwe Diamant Award. Vooral het verhaal hierachter is bijzonder, omdat Gravenbeek in de gevangenis heeft gezeten. Nu hij het heeft geschopt tot filmproducent wil Gravenbeek iets terugdoen voor alle talenten op Zuid.

"Ik vind het wel pijnlijk om te zien", vertelt Gravenbeek, wanneer hij bij buurthuis Larenkamp rondloopt. "Los van dat het een belangrijke plek in de wijk is, heb ik hier een gesprek gevoerd met cultuurscout Kaboul Vermijs. Door dat gesprek kreeg ik zelfvertrouwen om het idee van een film maken door te zetten. Hier is mijn tweede leven begonnen."

Toen Gravenbeek vrij kwam, vond hij het moeilijk om zijn leven weer op te pakken. "In mijn vorige leven ben ik op jonge leeftijd afgegleden naar de criminaliteit. Ik heb vooral drugs gedeald. Ik heb verkeerde keuzes gemaakt en ben uiteindelijk tegen de lamp gelopen." Gravenbeek zat bijna zeven jaar vast.

'Jongeren weten niet hoe ze talent moeten uiten'

Maar Gravenbeek heeft zijn leven nu weer op de rit. Volgende week donderdag organiseert hij de eerste editie van de Ruwe Diamant Award. "Het is een stimulerings- en cultuurprijs voor talentvolle jongeren op Rotterdam-Zuid. Ik kijk hier erg naar uit."

Volgens de filmproducent heeft Rotterdam-Zuid nog altijd een negatief imago. "Mensen denken dat hier alleen gangsters, boeven en tuig rondlopen", zegt Gravenbeek. "Terwijl er zat talentvolle jongeren zijn die ambities en kwaliteiten hebben. Dat wordt te weinig naar voren gebracht."

Gravenbeek geeft veel lezingen. "En dan merk je aan jongeren dat ze talent hebben, maar niet weten hoe ze die moeten uiten. Ze hebben dan niet de contacten en financiële middelen." Daarom voert Gravenbeek dit idee uit.