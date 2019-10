Duik in het duister met Chris Natuurlijk

Chris Natuurlijk duikt zaterdag om 08.00 uur in de Nacht van de Nacht, in de donkere bioscoop voor het natuurfilmfestival WFFR, in een duistere vogel van O.C. Hooymeijer en Simon Rozendaal dook in het verleden van Piet Hein dat minder zwart-wit is dan sommige mensen denken.



Natuur- en milieuorganisaties vragen ook dit jaar weer aandacht voor lichtvervuiling in de Nacht van de Nacht.

In Nationaal Park de Biesbosch vertelt boswachter Thomas van der Es van Staatsbosbeheer waarom duisternis zo belangrijk is voor de natuur.

Niet bestaande duistere vogel

Uit De Nieuwe Gids voor de niet-bestaande vogels van Europa kiest kunstenaar O.C Hooymeijer voor Chris Natuurlijk een duistere vogel uit om over te vertellen.

Natuur in de hoofdrol

Dieren en natuur spelen de hoofdrol op het Wildlife Film Festival Rotterdam (WFFR). Festivaldirecteur Raymond Lagerwaard en Evert van den Bos, regisseur van de openingsfilm Galapagos - Hope for the Future , blikken vooruit op het natuurfilmfestival dat van 30 oktober tot 3 november in Cinerama in Rotterdam wordt gehouden.

Niet zo zwart-wit

Wetenschapsjournalist, schrijver en Rotterdammer Simon Rozendaal duikt met zijn boek Zijn naam is klein in verleden van Piet Hein. De zeeheld uit Delfshaven heeft zelf nooit iets met slavenhandel te maken gehad, want toen Nederland daar officieel mee begon, was hij al een paar jaar dood. Maar de verovering van de Zilvervloot door Piet Hein in 1628 heeft er volgens de Rotterdamse journalist wel aan bijgedragen dat Nederland zich een paar jaar later met slavenhandel ging bezig houden.

Zaterdag 26 oktober van 08.00 tot 09.00 in Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond