Feyenoord-coach Stam zelfkritisch en nuancerend richting Ajax-uit

Jaap Stam over Klassieker: 'Ook Ajax geeft ruimtes weg'

Feyenoord-trainer Jaap Stam heeft vrijdag op de persconferentie zijn 'dominantie-uitspraak' genuanceerd. Na afloop van het Europa League-duel tegen Young Boys zei Stam in de media dat Feyenoord domineerde. "Dan hebben we het over bepaalde fases in een wedstrijd", meldde hij op de persconferentie.

Stam steekt ook zijn hand in eigen boezem over de matige situatie bij Feyenoord: "Je bent altijd bezig om de situaties beter kenbaar te maken door middel van beelden, dat je op trainingen nog duidelijker moet zijn. Misschien moeten we bepaalde aspecten nog meer benadrukken."

'Ajax geeft ook ruimtes weg'

Maar de trainer van Feyenoord ziet ook een aanknopingspunt voor De Klassieker van aanstaande zondag tegen Ajax. "Uiteindelijk is het wel zo dat spelers na een moeizaam begin, zoals gisteren tegen Young Boys, zich herpakken en ervoor gaan knokken", zegt Stam.

In het seizoen 2005/2006 won Feyenoord voor het laatst op bezoek bij Ajax. De Rotterdammers zegevierden met 2-1.

Momenteel is Ajax de koploper in de eredivisie. Ondanks de tiende plaats voor Feyenoord, ziet Stam ook mogelijkheden tegen de Amsterdammers.

"Ajax is een goede, opgebouwde ploeg met individuele kwaliteiten. Maar Ajax geeft ook ruimtes weg. Je kunt zeggen dat je compact moet spelen. Bij vlagen zal dat ook moeten. Als je dat niet doet, dan wordt het voor Ajax makkelijk om veel balbezit te krijgen", zegt Stam.

Beschikbaarheid Ié nog onzeker

Stam nam Nicolai Jørgensen en Rick Karsdorp deze week niet mee naar Zwitserland. Op de persconferentie gaf de Feyenoord-trainer aan dat het beter ging met Karsdorp. Stam hoopt ook op Ridgeciano Haps en Jørgensen mee te kunnen nemen naar De Klassieker bij Ajax.

Edgar Ié, die donderdag geblesseerd uitviel tegen Young Boys, is volgens Stam nog een vraagteken. De centrale verdediger heeft last van zijn lies. "We gaan vandaag naar zijn status kijken", zegt Stam.

Kijk hierboven naar de volledige persconferentie van Jaap Stam met oog op Ajax-Feyenoord.