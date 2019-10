Gemeente Sliedrecht sluit woning na schietpartij

Burgemeester Bram van Hemmen van Sliedrecht heeft een woning aan de Sperwerstraat voor drie maanden gesloten na de schietpartij van afgelopen zaterdag. De twee verdachten in de zaak blijven zeker twee weken langer in voorarrest.

"Het schietincident is een grove aantasting van de openbare orde en de veiligheid in Sliedrecht en heeft grote impact op het gevoel van veiligheid van de omwonenden. De gemeente stelt alles in het werk om escalatie van geweld te voorkomen en een veilige samenleving te creëren", aldus de gemeente.

Zorgorganisatie ASVZ heeft bevestigd dat de bewoner van het pand een cliënt is. Het gaat niet om een van de verdachten. De bewoner wordt nu tijdens ergens anders opgevangen.

Onduidelijk

Wat er zich precies heeft afgespeeld in de woning, is niet duidelijk. Ook de Officier van Justitie wilde daar bij de voorgeleiding van de twee verdachten verder niets over zeggen.

Er is in ieder geval geschoten en daarbij zijn twee Brabanders gewond geraakt van 30 en 33 jaar. De politie ziet hen ook als verdachte. De rechter-commissaris beslist vrijdag over verlenging van het voorarrest van de mannen.