Steven Berghuis over Ajax-Feyenoord: 'Als team in elkaar blijven geloven'

"Ik slaap niet slecht, maar ik heb me de laatste tijd wel eens beter gevoeld. Ook vandaag", geeft Feyenoord-aanvaller Berghuis toe, die ook zelfkritisch is op zijn eigen spel tegen Young Boys in de Europa League.

"We moeten als team in elkaar blijven geloven", zegt Berghuis over De Klassieker tegen Ajax. "Vanaf morgen moeten we een plan maken en voor de wedstrijd gaan opladen. Borst vooruit en ervoor gaan."

Kijk hierboven naar de voorbeschouwing met Feyenoord-aanvaller Steven Berghuis op De Klassieker tegen Ajax.