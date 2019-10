V&D-pand Dordrecht verkocht; er komen woningen in

Hoeveel geld met de aankoop is gemoeid, is niet bekendgemaakt door de nieuwe eigenaar, Reshape Properties / Beryllus Financial Management.

VΔging in 2015 failliet. Sindsdien stond het gebouw leeg. Het winkelblok aan de overkant van de Statenplaats is ook verkocht aan de investeerders. Het is het gebouw waarin H&M, Only en Blokker zitten. Aan dat blok verandert niets.

“Als gemeente zijn we blij dat met de verkoop van onder meer het V&D-blok en de transformatieplannen van de nieuwe eigenaar", zegt wethouder Maarten Burggraaf. "Hiermee komt er na een aantal jaar een einde aan de leegstandssituatie in het hart van ons kernwinkelgebied."