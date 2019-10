Harush onder de lat bij Sparta: 'Dit is een grote kans voor mij'

"Dit is een grote kans voor mij. Het is nu aan mij. Ik kan niet wachten tot zondag, hier heb ik drie maanden op gewacht. Ik hoop dat ik goed speel. Het is de eerste keer in mijn carrière dat ik op de bank zit, maar ik geef niet op, werk hard op de training en ben altijd positief gebleven. Dit is mijn kans", aldus Harush.

Marc-André ter Stegen

Harush is 31 jaar, maar nog lang niet uitgeleerd, vindt hij zelf. "Vroeger was ik een fan van Gianluigi Buffon en Iker Casillas, nu vind ik Marc-André ter Stegen (FC Barcelona, red.) een fantastische keeper. Ik probeer van hem te leren. Hoe hij gepositioneerd staat, hoe hij kijkt om zich te concentreren. Het is belangrijk voor mij om daarnaar te kijken."

De Israelische doelman vervolgt: "Ik kan nog steeds leren, dit is een goede leeftijd voor een keeper. Buffon is 41 jaar en vorige week zag ik hem een redding verrichten alsof hij nog 25 is."